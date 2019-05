Top 10 aktywności fizycznych na świeżym powietrzu [GALERIA]

Aktywny Poznań - Start-up absolwentów UEP dla sportowców amatorów i amatorów sportu [ZDJĘCIA]

AktywnyPoznan.pl to nowy poznański start-up, który powstał, by rozwiązać jeden z najpopularniejszych problemów z jakimi borykają się miłośnicy sportu. Absolwenci UEP stworzyli serwis, który ułatwia wybór odpowiedniego miejsca do ćwiczeń w naszym mieście.