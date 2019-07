TOP 10 piosenek do samochodu. Tego słuchamy podczas jazdy - podium może Was zaskoczyć! Macie te numery na swojej playliście?

Badania pokazują, że wraz z wiekiem preferujemy coraz bardziej złożoną muzykę, ale to nie jedyny aspekt, który determinuje nasze wybory. Poziom znajomości muzyki to równie ważna cecha, która w istotny sposób wpływa na nasze preferencje. W sytuacji, gdy muzyka z założenia stanowi tło do wykonywania bardziej absorbujących aktywności, zasada „lubię to, co znam” nabiera szczególnego znaczenia – zaznacza w badaniach stworzonych przez Seat, dr Sylwia Makomaska z Instytutu Muzykologii UW.