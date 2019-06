Tramwaj na Naramowice: Tak pojedzie w kierunku centrum [ZOBACZ WIZUALIZACJE]

Przystanki będą miały minimum 45 metrów długości co umożliwi wprowadzenie dłuższego taboru, zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Z myślą o ułatwieniu pasażerom przesiadek na Małych Garbarach, przy Starej Rzeźni, na zintegrowanym węźle przesiadkowym Poznań Garbary, przy Szelągowskiej (na wysokości ulicy Winogrady) oraz przy pętli Wilczak powstaną przystanki tramwajowo-autobusowe.

Trasa tramwajowa od pętli Wilczak do placu Wielkopolskiego będzie miała około trzech kilometrów. Na tym odcinku zaplanowano powstanie sześciu przystanków: Wilczak, Winogrady, Garbary, Grochowe Łąki (tylko w kierunku centrum Poznania), Małe Garbary oraz nowy przystanek przy ulicy Wronieckiej (kierunek Środka).

W latach 2014-2015 Politechnika Poznańska przeprowadziła ekspertyzę skarpy szelągowskiej. Jej stan jest zły. Zostanie ona wzmocniona w trakcie realizacji drugiego etapu trasy tramwajowej na Naramowice. Z tego między innymi powodu zdecydowano, że torowisko nie zostanie poprowadzone od strony Warty. Poza tym wiązałoby to się także ze znaczną wycinką zieleni.

Tam gdzie kończą się zabudowania przy Szelągowskiej, tramwaj zostanie poprowadzony po stronie zachodniej czyli od Cytadeli. Powód? Od strony rzeki nie ma możliwości budowy przejścia pod trasą kolejową. Wiadukt kolejowy zostanie przebudowany, „przebicie” dla tramwaju powstanie od strony zachodniej, bliżej peronów kolejowych, do których będzie prowadzić przejście z przystanku tramwajowo-autobusowego.

- Dalej tramwaj pojedzie zachodnią stroną aż do Grochowych Łąk – mówi Gosiewski. - Za Grochowymi Łąkami wróci do osi jezdni, aby mógł wjechać na skrzyżowanie Garbar, Małych Garbar i Estkowskiego.

Torowisko na Małych Garbarach będzie przebiegać środkiem jezdni. Przypomnijmy, że w planach miasta jest trasa tramwajowa na Solnej.

Wzdłuż trasy tramwajowej, która ma powstać w ramach drugiego etapu budowy tramwaju na Naramowice, powstaną chodniki, drogi rowerowe. Nie przewiduje się ścieżki rowerowej na odcinku od Grochowych Łąk do Estkowskiego, może ona natomiast być poprowadzona Grochowymi Łąkami i Bóżniczą do Małych Garbar oraz Piaskową i Szyperską do Estkowskiego.

Konsultacje, dotyczące drugiego etapu trasy tramwajowej na Naramowice potrwają do 3 lipca. Dyrektor Gosiewski zachęca poznaniaków do składania uwag i wniosków. Można je wysyłać mailem (konsultacje@ztm.poznan.pl) lub pocztą tradycyjną (Zarząd Transportu Miejskiego, Dział Planowania Inwestycji, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań.