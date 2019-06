Trwa Jarmark Świętojański na Starym Rynku. Na odwiedzających czeka 100 stoisk i wiele atrakcji

- Jarmark Świętojański 2019 uważam za otwarty - takie słowa wiceprezydent Poznania Katarzyna Kierzek-Koperska wypowiedziała w sobotę, kiedy to oficjalnie otwierała kolejną edycję poznańskiego jarmarku. Już wtedy na płycie Starego Rynku pojawiło się wielu mieszkańców oraz turystów, którzy wzięli udział w uroczystości otwarcia a następnie przechadzali się między drewnianymi domkami.

Podobnie było również w niedzielę. Jarmark Świętojański cieszy się dużym zainteresowaniem tym bardziej, że w tym roku jest na nim ok. 100 wystawców. Drewniane budki są czynne codziennie od 10 do 21, zaś sam Jarmark Świętojański potrwa do 23 czerwca.

Każdy chętny będzie mógł znaleźć np. biżuterię z bursztynu, ozdoby, odzież z Indii czy Nepalu, sukienki, kapelusze a nawet ręcznie szyte notesy. Ponadto swoje kolekcje będą w nich prezentować kolekcjonerzy, filateliści, numizmatycy oraz fani staroci.

Coś dla siebie znajdą również smakosze, którzy będą mogli skosztować zarówno regionalnych wędlin czy miodów, jak i herbaty z Turcji czy kawy ze Sri Lanki.

Natomiast dla dzieci przygotowano specjalną strefę gier i zabaw, w której będą prowadzone rozgrywki na dużych planszach w tym np. wielkie szachy czy klocki Jenga.