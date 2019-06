Trwa Malta Festival Poznań - sercem imprezy jak co roku jest plac Wolności [ZDJĘCIA]

Na placu Wolności korzystać można m. in. ze strefy do wypoczynku z poduszkami do leżenia i hamakami, chociaż wczesnym popołudniem trudno tu było o wolne miejsce. Dalej jest pawilon z animacjami dla dzieci i strefa gastronomiczna. Jest też oczywiście scena, na której wieczorami odbywają się imprezy. Obok niej uwagę przykuwają zapachy egzotycznej kuchni z warsztatów kulinarnych "Kuchnia z widokiem na pokój", które w sobotę prowadził Hacen Sahraoui.

- Zaczynamy rozgrzewką o godz. 11. W niedzielę prowadzić ją będą dzieci. Później, od godz. 12 mamy warsztaty kulinarne. Zależało nam, żeby była to kuchnia różnych kultur. Codziennie o godz. 17 odbywają się spotkania na placu Wolności, które cieszą się dużym zainteresowaniem - wylicza Kopiewska. A temat przewodni spotkań, dla całego festiwalu jest podobny - rozmawia się o kulturze wojny w czasach pokoju. To spotkania m. in. z dziennikarzami, korespondentami wojennymi i samymi uczestnikami wojen.

- To na placu Wolności, ale bardzo ważne wydarzenie odbywa się w sobotę w Starej Rzeźni. O godz. 20 otwarcie międzynarodowego projektu i wystawa - Waginokracja. To kolaż powstały z materiałów dokumentujących poród. Będzie go można obejrzeć tylko dziś, co też jest w nim wyjątkowe - zachęca Agnieszka Kopiewska.

Z kolei w niedzielę istotnym punktem festiwalu jest 8. edycja Poznańskiej Garażówki. To wyprzedaż trwająca od godz. 12 do 17. W tym roku dochód z niej, a także z innych wydarzeń skupionych wokół Malta Festiwal zostanie przeznaczony na fundację Kids Paradise. To organizacja założona przez Syryjczyków na granicy turecko-syryjskiej, działająca na rzecz dzieci.