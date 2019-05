Ukryta słodycz, czyli w czym jest cukier? Codziennie zjadasz nawet 25 łyżeczek

Cukier uzależnia prawie tak bardzo, jak narkotyki - nic więc dziwnego, że dodawany jest do wielu produktów spożywczych, nie tylko tych w oczywisty sposób słodkich i niezdrowych. Bywa tak, że decydując się na coś FIT, w efekcie spożywamy kilkanaście łyżeczek cukru! Podobnie rzecz ma się z niektórymi wytrawnymi produktami. Dlaczego cukier negatywnie wpływa na nasze zdrowie? On to właśnie odpowiada za próchnicę, otyłość, cukrzycę, nowotwory oraz choroby naczyniowo-sercowe. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, by dziennie spożycie cukru nie przekraczało 10 proc. kaloryczności całej diety (10-12 łyżeczek). Tymczasem średnio Polacy spożywają każdego dnia... około 25 łyżeczek, rocznie zaś nawet 70 kg! Zobaczcie, jakie produkty zawierają najwięcej cukru.

