Upał w Poznaniu: Mieszkańcy szukają ochłody w mgławicach i... fontannach, chociaż te ostatnie to siedliska bakterii [ZDJĘCIA]

Pogoda w Poznaniu od kilku dni jest wręcz tropikalna. Poznaniacy ratunku przed upałem szukają w mgławicach ustawionych przez Aquanet, a także miejskich fontannach, chociaż te drugie są siedliskiem bakterii.

Jak co roku jednak nie brakuje osób, które postanawiają się ochłodzić kąpielą w miejskich fontannach. Szczególną popularnością cieszy się ta stojąca na placu Wolności. Warto jednak przypomnieć, że kąpiel w fontannach nie jest najzdrowszym pomysłem. Są bowiem siedliskiem bakterii - nie każdy zdaje sobie sprawę, że fontanny na co dzień służą za miejsce do mycia ciała przez osoby bezdomne, które czasem nawet potrafią uprać w nich swoje ubrania.

Przeprowadzone kilka late temu badania fontann w kilku polskich miastach wykazało przekroczenie wszelkich norm dotyczących bakterii z rodzaju coli (kałowych). Ich obecność może świadczyć o tym, że w wodzie występują również i inne niebezpieczne bakterie. Wśród nich wymieniane są legionelle. Wraz z pęcherzykami powietrza mogą się one dostać do płuc. Mogą wywołać chorobę legionistów (kaszel, gorączka, utraty świadomości), ciężkie zapalenie płuc, lub chorobę pontiac (bardzo wysoka gorączka utrzymująca się do czterech dni).