Uwaga kierowcy! Akcja policji w całej Wielkopolsce - na drogach będzie dużo patroli polujących na kierowców, którzy jadą za szybko

- Na wielkopolskich drogach wciąż dochodzi do wypadków, w których giną ludzie – zapowiadają na stronach internetowych komend piątkowe działania policjanci. - W związku z tym istnieje konieczność powtarzania wielokrotnie podejmowanych działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W godzinach od 15.00 do 20.00 ponownie rusza akcja „Prędkość - ZERO TOLERANCJI”.

Czytaj też: Ten przepis to mit, można dostać za to wysoki mandat

Sprawdzana będzie przede wszystkim prędkość, w tym także przez kaskadowo ustawione patrole, wyłapujące tych amatorów ścigania się na drogach, którzy zwolnią na widok pierwszej kontroli, a po jej minięciu już przyspieszają. Policja przypomina zatem o obowiązkowym dostosowaniu prędkości do znaków drogowych i norm kodeksu drogowego, a także do panujących na drogach warunków atmosferycznych.

Przypomnijmy, że według Kodeksu Drogowego przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/godz może nas kosztować do 50 zł.

Od 11 do 20 km/godz - od 50 do 100 zł.

Od 21 do 30 km/godz - od 100 do 200 zł,

Od 31 do 40 km/godz - od 200 do 300 zł,

Od 41 do 50 km/godz - od 300 do 400 zł,

Od 51 km/godz i więcej - od 400 do 500 zł.

Natomiast hamowanie w taki sposób, że powoduje to zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie, może spowodować mandat w wysokości od 100 do 300 zł.