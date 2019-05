W czwartek ruszają juwenalia w Poznaniu. Studentów czekają trzy dni koncertów

Największe poznańskie święto studentów Juwenalia Poznań 2019 rozpocznie się w czwartek 23 maja. Trzydniowy festiwal to okazja do spotkań, zabawy ale przede wszystkim to koncerty znanych i lubianych gwiazd. Sprawdź, co czeka poznańskich studentów w tym roku!

Grzegorz Dembiński