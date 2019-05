W fabrykach w Poznaniu i Wrześni zbudują blisko 400 nowych samochodów dla polskiej policji [ZDJĘCIA]

Pojazdy mają zostać przekazane policji do końca pierwszej połowy tego roku. Jakie dokładnie samochody zamówiła policja?

- 250 Transporterów w wersji patrolowej, 106 Crafterów przygotowanych jako tzw. małe więźniarki i 35 Caddy w wersji Combi Van jako samochody policyjne - wymienia Magda Piekarczyk z Volkswagen Samochody Użytkowe.

Dwa z trzech, spośród wspomnianych modeli, powstają w Wielkopolsce. Z Poznania funkcjonariusze otrzymają pojazdy na bazie modelu Caddy.

Co go wyróżnia? Przede wszystkim 7-stopniowa, automatyczna skrzynia biegów, automatyczna klimatyzacja, biksenonowe reflektory, tempomat oraz komplet systemów bezpieczeństwa z 6 poduszkami powietrznymi i systemem stabilizacji toru jazdy na czele. Caddy to samochód o mocy 125 koni. W modelu policyjnym może przewozić do czterech policjantów i jednego konwojowanego. Posiada też system łączności radiowej, radiotelefon i oznakowanie zewnętrzne. Samochody trafiają z fabryki do policjantów już w pełni gotowe i pomalowane.