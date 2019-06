W niedzielę w Poznaniu zamknięte ulice i zmiany w rozkładzie MPK. Powód to bieg uliczny upamiętniający Poznański Czerwiec'56

Ważne informacje dla kierowców i pasażerów MPK - w niedzielę ulicami Poznania przebiegną zawodnicy startujący w biegu LOTTO Poznański Czerwiec’56, upamiętniającym pierwszy niepodległościowy zryw w powojennej Polsce. Bieg oznacza szereg zmian w organizacji ruchu i rozkładzie MPK Poznań.

Bieg LOTTO Poznański Czerwiec’56 rozpocznie się w niedzielę, 23 czerwca o godz. 11 przy ul. Zwierzynieckiej. Zmiany w organizacji ruchu będą wprowadzone w godzinach od 10 do 13. Bieg LOTTO Poznański Czerwiec’56 2019 - zamknięte ulice i utrudnienia: Na czas biegu wyłączone z ruchu ogólnego zostaną ulice na trasie: ul. Zwierzyniecka (start), ul. Mickiewicza, ul. Poznańska (jezdnia północna), ul. Pułaskiego, ul. Nowowiejskiego, ul. Solna (jezdnia południowa), ul. Wolnica (jezdnia południowa), ul. Małe Garbary (jezdnia południowa), ul. Garbary (jezdnia zachodnia, od ul. Wielkiej do ul. Krakowskiej - cała szerokość), ul. Strzelecka (jezdnia zachodnia), Droga Dębińska, ul. Piastowska, skrzyżowanie ul. Dolna Wilda z ul. Czechosłowacką (nawrotka), ul. Dolna Wilda, ul. Wspólna, ul. Rolna, ulica Sportowa ul. 26 Czerwca 1956, brama wjazdowa HCP (meta). Na ul. Garbary, od ul. Wielkiej do ul. Małe Garbary, ruch jednokierunkowy odbywać się będzie po jezdni wschodniej. W ciągu ulic Solna-Wolnica-Małe Garbary ruch dwukierunkowy odbywać się po jezdni północnej (ograniczenie prędkości do 40 km/godz.). Na ul. Strzeleckiej, na odcinku od ul. Królowej Jadwigi do ul. Kazimierza Wielkiego, ruch odbywać się będzie po jezdni wschodniej.

Na czas biegu na skrzyżowaniach jego trasie wyłączone zostaną sygnalizacje świetlne, a pojazdy w poprzek trasy przepuszczane będą w miarę możliwości przez następujące śluzy:

- ul. Mickiewicza-Słowackiego,

- ul. Dabrowskiego-Mickiewicza,

- ul. Solna-Al. Niepodległości-Nowowiejskiego,

- ul. Małe Garbary-Garbary-Estkowskiego,

- ul. Garbary-Wielka,

- ul. Garbary-Wodna,

- ul. Garbary-Wszystkich Świętych,

- ul. Garbary-Dowbora Muśnickiego-pl. Bernardyński,

- ul. Garbary-Krakowska-Kazimierza Wielkiego,

- ul. Królowej Jadwigi-Strzelecka-Droga Dębińska,

- ul. 28 Czerwca 1956 r.-brama wjazdowa HCP Gdzie nie wolno parkować? Uwaga! W związku z organizacją strefy startu w rejonie ul. Zwierzynieckiej i Gajowej obowiązywać będą ograniczenia parkowania od soboty, 22 czerwca od godz. 8:00 do niedzieli 23, czerwca do godz. 16:00. W związku z organizacją strefy mety w rejonie ul. Sportowej obowiązywać będą ograniczenia parkowania od soboty 22 czerwca od godz. 8:00 do niedzieli, 23 czerwca do godz. 23:00. Zarząd Dróg Miejskich prosi kierowców o wcześniejsze usunięcie pojazdów z miejsc objętych zakazami.

Bieg LOTTO Poznański Czerwiec’56 2019 - zmiany w rozkładzie MPK Poznań: Bieg i związane z nim zmiany w organizacji ruchu oznacza też zmiany w rozkładzie MPK Poznań w godzinach od 10.00 do 14.00. Zarząd Transportu Miejskiego informuje o następujących zmianach: Czytaj też: Poznań: Barszcz Sosnowskiego przy ul. Słupskiej? Miejsce zostało zabezpieczone przez strażników miejskich - W nocy z 22 na 23 czerwca br. 2019 r. linie autobusowe nr 239 i 241 pojadą (w obu kierunkach) objazdem przez ulice Zeylanda i Bukowską. - 23 czerwca br. od pierwszych kursów linia tramwajowa nr 2 kursować będzie z pominięciem ul. Zwierzynieckiej i Kraszewskiego, czyli przez Roosevelta i Dąbrowskiego.

- 23 czerwca pierwszy kurs linii nr 0 (o 11.50 z Madalińskiego) zostanie wykonany z pominięciem ulic Kraszewskiego i Zeylanda – tramwaj pojedzie ulicami Dąbrowskiego i Roosevelta.

- Linia nr 160 od momentu wprowadzenia zmian do udrożnienia ul. Nowowiejskiego pojedzie ze Strzeszyna stałą trasą do al. Wielkopolskiej, a następnie ulicami Pułaskiego, Przepadek, Kutrzeby, Północną, Garbary do pętli Garbary (powrót przez Armii Poznań, Pułaskiego do Alei Wielkopolskiej). Sprawdź: Co robić w weekend w Poznaniu? 21, 22, 23 czerwca 2019 [KONCERTY, IMPREZY, WYDARZENIA] - Linia nr 171 od momentu zamknięcia ulic Dolnej Wildy, Wspólnej i Rolnej aż do ich udrożnienia zostanie skrócona do przystanku Rolna (przystanek linii nocnych, za skrętem z Rolnej w Hetmańską). Następnie autobus skręci w prawo w 28 Czerwca 1956r. i wróci na trasę w kierunku Wichrowego Wzgórza. - Linia nr 174 w stronę Orła Białego od Małych Garbar pojedzie Estkowskiego i Jana Pawła II do ronda Rataje i dalej po swojej trasie. Powrót bez zmian trasy.