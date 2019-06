W Poznaniu mogłaby powstać nowa atrakcja turystyczna - kolejka linowa łącząca Chartowo i Termy Maltańskie

Powstanie kolejki linowej w Poznaniu, która miałaby ułatwić dotarcie do Term Maltańskim mieszkańcom Rataj nie jest nowym pomysłem. Tuż przed otwarciem basenów w Poznaniu w 2011 r. toczyła się dyskusja o ułatwieniu dojazdu do aquaparku.

Już wtedy Michał Grześ, poznański radny PiS zwracał uwagę na ogromne korki tworzące się na ulicach Warszawskiej, czy Jana Pawła II.

- Może by tak stworzyć kolejkę linową nad jeziorem, by dojeżdżać nią do term – zastanawiał się wtedy radny.

Miasto nie było wtedy zainteresowane inwestycję, bowiem nie dysponowało wystarczająco dużymi pieniędzmi.

Dwa lata później we Wrocławiu taką kolejkę uruchomiła Politechnika Wrocławska (połączyła kampus Politechniki Wrocławskiej na Wybrzeżu Wyspiańskiego z placówką naukową Geocentrum). Polinka, czyli gondolowa przeprawa nad Odrą, ma 373 metry długości i kursuje na wysokości 7 metrów nad powierzchnią rzeki. Tworzą ją dwa jeżdżące naprzemiennie wagoniki. Każdy z nich podczas jednego kursu zabiera 15 osób, a podróż na drugi brzeg rzeki trwa około dwóch minut. Przepustowość maksymalna wynosi 366 osób na godzinę. Cała inwestycja kosztowała uczelnię ok. 12 mln zł.