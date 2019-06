Wakacje 2019: Mapa wypadków - na wielkopolskich drogach zginęły cztery osoby. Policja uzupełnia interaktywną mapę wypadków

W wypadkach, do których doszło w Wielkopolsce od dnia zakończenia roku szkolnego, zginęły cztery osoby, a 90 zostało rannych. To bilans początku wakacji na drogach. Policja stale uzupełnia też interaktywną mapę wypadków śmiertelnych. Pixabay

74 - do tylu wypadków doszło na wielkopolskich drogach od 19 czerwca, czyli ostatniego dnia roku szkolnego i początku wakacji. Takie dane podała nam wielkopolska policja. Trzy wypadki były śmiertelne, zginęły w nich cztery osoby. Łącznie we wszystkich zdarzeniach, rannych zostało 90 osób. Na drogach doszło też do 427 kolizji. To dane aktualne na piątek, 28 czerwca.