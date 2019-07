Wczesna rehabilitacja po udarze mózgu pozwala przywrócić pełną sprawność

Udar mózgu stanowi trzecią przyczynę zgonów w Polsce, po chorobach układu krążenia i nowotworach. Narodowy Fundusz Zdrowia szacuje, że każdego roku udar dotyka około 90 tysięcy osób. Jak podaje Wielkopolski Oddział NFZ tylko w #I kwartale bieżącego roku w naszym regionie do szpitali trafiło 1827 osób. To spora, grupa zwłaszcza, jeśli wziąć pod#uwagę, że udary mózgu to najczęstsza przyczyna niepełnosprawności osób po 40 roku życia.

Stopień ograniczenia sprawności bywa oczywiście rozmaity. Nie zmienia to jednak faktu, że w późnym okresie po udarze mózgu, aż 25-74 proc. pacjentów ma problemy z prostymi czynnościami dnia codziennego. Mowa tu o samodzielnym jedzeniu, ubieraniu się , toalecie czy przemieszczaniu.

Konsekwencje społeczne tego stanu rzeczy są łatwe do przewidzenia. Pacjent często traci samodzielność na tyle, że wymaga całodobowej opieki. To zaś w polskich warunkach oznacza wyłączenie z rynku pracy lub ograniczenie aktywności zawodowej przez dwie osoby - dotkniętego udarem i jego opiekuna.