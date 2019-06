Weekend i inne gwiazdy disco polo wystąpią nad Maltą na Najlepszym Koncercie Świata. Wstęp wolny!

zobacz galerię (9 zdjęć) Plenerowy projekt Radia VOX FM powinien zainteresować przede wszystkim miłośników muzyki disco polo. Swoje przeboje zaprezentuje nie tylko Weekend, znany z takich hitów jak „Ona tańczy dla mnie” czy „Za każdą chwilę z Tobą”, ale również After Party, Masters, Brave, Red Queen i Maciek Smoliński / Exaited. Wstęp na Najlepszy Koncert Świata jest bezpłatny. Paweł F. Matysiak zobacz galerię (9 zdjęć)

Najlepszy Koncert Świata to cykl imprez organizowanych przez Radio VOX FM. Do Poznania zawita w piątek, 7 czerwca, a na bezpłatnym koncercie publiczność będzie mogła bawić się przy przebojach zespołu Weekend oraz innych gwiazd disco polo - wystąpią After Party, Masters, Brave, Red Queen i Maciek Smoliński / Exaited.