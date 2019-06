Wielkopolska: Uwaga na silne burze z gradem. Możliwość trąby powietrznej. Ostrzeżenie IMGW III stopnia!

Ostrzeżenie IMGW obowiązuje w całej Wielkopolsce od soboty, 15 czerwca, od godziny 18 do niedzieli, 16 czerwca, do godziny 4.

Ostrzeżenie trzeciego stopnia obowiązuje dla powiatów: złotowskiego, pilskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, chodzieskiego, wągrowieckiego, obornickiego, gnieźnieńskiego, słupeckiego, konińskiego i kolskiego. Tam prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 40 mm do 60 mm oraz porywami wiatru do 115 km/h, lokalnie do 130 km/h. Miejscami grad (lokalnie możliwy około 5 cm). Możliwość trąby powietrznej. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska to 75 procent.

W pozostałej części Wielkopolski - w tym w Poznaniu - obowiązuje ostrzeżenie II stopnia.

- Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm oraz porywami wiatru do 115 km/h. Miejscami grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska to 80 procent - informuje IMGW.