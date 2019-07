Wielkopolska: W regionie przybywa milionerów. To już kolejny rok z rzędu. Sprawdź, gdzie jest ich najwięcej!

Jeśli przyrównać liczbę milionerów do liczby mieszkańców województwa najzamożniejsze pozostaje Mazowsze - tam na każdych 626 podatników przypada jeden z dochodem przekraczającym milion. Na drugim miejscu plasuje się Kraków z jednym milionerem na 1090 osób. Wielkopolska, gdzie milionerem jest co 1209 podatnik wysuwa się na trzecie miejsce przed Katowice. Tam więcej niż milion zarobiła jedna na 1422 osoby.

W tym roku 2844 osoby w Wielkopolsce zadeklarowały, że w zeszłym roku zarobiły więcej niż milion złotych. To w większości przedsiębiorcy płacący podatek liniowy. Zarabiający takie kwoty na umowach lub kontraktach czy rentierzy to zdecydowana mniejszość.

Według danych Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu 90 proc. wielkopolskich milionerów to przedsiębiorcy płacący podatek liniowy (rozliczają się przy pomocy PIT 36 L), 5 proc. to osoby, które więcej niż milion rocznie zarobiły dzięki pracy najemnej. Trzech milionerów na stu uzyskało takie dochody dzięki zyskom z papierów wartościowych. 2 proc. deklarujących wyższe dochody niż milion to przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej. W przeciwieństwie do rozliczających się podatkiem liniowym, mogą oni korzystać z ulg i odliczeń oraz rozliczania wspólnego ze współmałżonkiem lub jako samotny rodzic z dzieckiem.