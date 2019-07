Wielkopolskie stare rynki to serca miast: Jak wyglądają i jakie oferują atrakcje? Sprawdź!

Ratusz na rynku dominuje nad zabudową poznańskiego Starego Miasta. Obszar poznańskiego Starego Rynku został wytyczony około 1250 roku. Jest kwadratem, z każdej pierzei wychodzą trzy ulice, które dawniej prowadziły do murów miejskich. Poszczególne części rynku nazywano od produktów, jakie na nich sprzedawano. I tak powstał rynek solny, śledziowy, różany (nazwa uliczki Różany Targ przetrwała do dziś). – Stary Rynek, jako serce miasta jest przestrzenią wyjątkową – mówi Joanna Bielawska-Pałczyńska, dyrektor Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. – Otoczony murami przez stulecia pełnił wiele kluczowych dla miasta funkcji. Na przestrzeni lat Stary Rynek w Poznaniu przechodził różne koleje losu, rozkwitał, trawiły go pożary i na nowo powstawał z kolan. Jedno pozostawało niezmienne – wciąż stanowił centralne miejsce Poznania, był wizytówką miasta i magnesem przyciągającym turystów. Trykające się koziołki na ratuszowej wieży, hejnał, domki budnicze, ogródki restauracyjne, które pojawiły się na początku lat 90. stanowią o jego współczesnym kolorycie. – Poznański Stary Rynek jest idealny pod względem wielkości, architektonicznym, kameralności – uważa Piotr Libicki, zastępca dyrektora ZDM w Poznaniu do spraw przestrzeni publicznej i plastyk miejski, choć przyznaje: – Trochę brakuje mu do doskonałości. Głównym jego problemem jest funkcjonalność. Najpiękniejsze otoczenie nie zmieni tego co mamy pod nogami, a tam jest nierówna kostka. Przejdź do kolejnego zdjęcia --->

Robert Woźniak