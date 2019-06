Właściciele psów lekceważą nakaz wyprowadzania ich na smyczy, a grozi za to wysoki mandat

- Zaczynam bać się wychodzić z psem na spacer. Nasz raczej nie lubi się z innymi bawić, i w trosce o bezpieczeństwo nasze i innych właścicieli ZAWSZE nakładamy mu smycz. Niestety zaczynam mieć wrażenie, że jesteśmy w mniejszości. Dopiero co wróciłem z 30-minutowego spaceru, na którym na naszego psa trzy razy rzuciły się inne, którym właściciele postanowili nie nakładać smyczy, bo przecież ich piesek musi się wybiegać - informuje zdesperowany.

Okazuje się, że nie tylko względy bezpieczeństwa to regulują, ale także przepisy.

- Pies w mieście zawsze powinien chodzić na smyczy. Jeśli to agresywna rasa to jeszcze z założonym kagańcem. Niestety, dużo mamy zgłoszeń, że ktoś luzem puszcza swoje zwierzę, które następnie atakuje inne psy, a nawet ludzi, bo jego opiekun stracił nad nim panowanie. Mandat za tego typu nieodpowiedzialne zachowania dla opiekuna zwierzęcia wynosi od 50 do 250 złotych - mówi Przemysław Piwecki, rzecznik straży miejskiej w Poznaniu.

Są jednak miejsca w Poznaniu, gdzie psa można luzem puścić.

- To przede wszystkim wybiegi dla psów, których jest całkiem sporo w mieście, także prywatne ogródki, które są odpowiednio ogrodzone i zabezpieczone, by pies nie uciekł. W Poznaniu mamy także wyznaczone strefy w kilku parkach, gdzie psa można puścić bez smyczy, ale warunkiem jest założenie mu wówczas kagańca. Takie miejsce zaznaczone jest na planie parku - mówi Piwecki.