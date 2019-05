Właścicielka chce wyciąć las z własnej działki, mieszkańcy protestują

W opinii mieszkańców Dąbrowy, las rosnący przy ul. Brzozowej, to jedna z niewielu enklaw tak bujnej zieleni w całej miejscowości. Stoi on jednak na prywatnej działce i kiedyś wcale go w tym miejscu nie było. Mieszkańcy wspominają, że rosła tam wiklina, ale w przeciągu lat działka zalesiła się i tak już zostało.

Niektórzy przy osiedlaniu się w Dąbrowie sprawdzali czy według studium zagospodarowania, teren ten jest oznaczony jako teren zielony. Liczyli, że las pozostanie. Jednak właściciele działki mają inne plany i chcieliby na swoim gruncie postawić domy jednorodzinne. Tu pojawia się opór mieszkańców.

- Nie tylko sąsiedztwo jest przeciw, ale też ludzie z dalszej części Dąbrowy. Protestujemy i chcemy rozmawiać z właścicielką. Liczymy, że uda się ją przekonać, żeby nie wycinać tego jedynego fragmentu lasu - mówi nam pan Przemysław, mieszkaniec zaangażowany w protest. Dodaje, że lasek ma swoje walory i wiele daje mieszkańcom. Żyją tam różne gatunki ptaków. Protestujący obawiają się także, że teren jest podmokły, gdyż wcześniej rosła na nim wiklina. Pod petycją w sprawie lasu jest już 100 podpisów.

- Chcemy, żeby gmina nas wsparła, wymieniła grunty z właścicielką i opiekowała się tym terenem. Mamy wrażenie, że gmina nas nie wspiera - tłumaczy nasz rozmówca. Jednocześnie zaznacza, że mieszkańcy nie czują wsparcia od gminy, także w innych przypadkach. Wskazują na nieutwardzone drogi, błoto i kurz, przed którymi lasek nieco chronił.