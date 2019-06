Wojska Obrony Terytorialnej organizują szkolenia dla uczniów i studentów

Projekt adresowany jest przede wszystkim do uczniów, którzy ukończyli 18 lat, a także do studentów i nauczycieli. Jak mówi kpt. Marcin Misiak, 12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej zaprasza do wstąpienia w swoje szeregi w wakacje - to ostatni dzwonek, aby zgłosić się do swojej macierzystej Wojskowej Komendy Uzupełnień i złożyć dokumenty.

- Ochotnicy w wakacje odbędą 16-dniowe szkolenie podstawowe, złożą przysięgę wojskową i wstąpią w szeregi 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej bez konieczności rezygnowania z nauki – zapowiada kpt. Marcin Misiak. - Terytorialsi będą mogli nabyć praktyczne umiejętności posługiwania się bronią, zasady zachowania się na polu walki i przetrwania w trudnych warunkach oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej czy topografii. Finałem szkolenia podstawowego będzie pętla taktyczna, podczas której terytorialsi sprawdzą swoje umiejętności w praktyce.