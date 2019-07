Wyniki rekrutacji do poznańskich szkół już we wtorek

- Od trzech lat ostrzegaliśmy, że podwójna kumulacja roczników spowoduje, iż nie wszyscy dostaną się do wybranej szkoły za pierwszym podejściem – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. - To prawda, że przy każdym naborze tak się dzieje. W tym roku jednak skala tego zjawiska jest nieporównywalnie większa.

- To pokazuje, co spowodowała ta reforma oświaty. Młodzież jest bardzo zestresowana i zdeterminowana. Z obawy, że może nie dostać się do szkoły w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, składa dokumenty także do poznańskich szkół.

We wtorek zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych do danej szkoły. Uczniowie będą mieli tylko tydzień na potwierdzenie wyboru szkoły i złożenie oryginałów dokumentów. 25 lipca komisja rekrutacyjna opublikuje listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Tym, którzy nie zostaną przyjęci do szkoły, pozostaje rekrutacja uzupełniająca.

