Z Ogrodów na Wolę pasażerów MPK będą wozić minibusy. Nowa linia zostanie uruchomiona jesienią

Minibusy linii nr 121 mają kursować w dni robocze w godzinach 5-19, będą jeździć co 30 minut, a w godzinach szczytów komunikacyjnych częściej – co 20 minut. Trasa minibusów poprowadzi z Ogrodów ulicami: Szpitalna, Nowina, 5 stycznia do Meissnera.

– O sytuacji komunikacyjnej tej okolicy rozmawialiśmy z mieszkańcami wielokrotnie i wiemy, że zaproponowane rozwiązanie znacznie poprawi ich sytuację – podkreśla Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta. – Z uwagi na nośność i szerokość drogi standardowe autobusy o dużej pojemności miałyby trudności z przejazdem. Dlatego postanowiliśmy uruchomić linię mniejszymi pojazdami.

Zdaniem Małgorzata Dudzic-Biskupskiej, radnej KO jest to ciekawe rozwiązanie. – Na razie jest to pilotaż – mówi Dudzic-Biskupska. – Jego powodzenie zależy od MPK i mieszkańców, od tego, czy poznaniacy będą chcieli korzystać z tej oferty.