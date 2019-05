Zagrali na Stadionie Narodowym w Warszawie, chociaż mają tylko 10 lat

Zwycięstwo jego podopiecznych było jak najbardziej zasłużone, bo chłopcy z SP 78 w całych rozgrywkach, począwszy od etapu powiatowego, przegrali zaledwie jedno spotkanie. – Może to zabrzmi nieskromnie, ale od początku rywalizacji prezentowaliśmy się naprawdę dobrze – uważa szkoleniowiec. Dla niego, jak i dla jego młodych zawodników, punktem kulminacyjnym turniejowych zmagań był występ na Stadionie Narodowym w Warszawie. – Sama otoczka tego wydarzenia robiła na nas wszystkich niesamowite wrażenie. Nie ukrywam, że ja sam miałem ciarki na plecach, kiedy wychodziliśmy na murawę – przyznaje Piotr Mydlikowski.

Można sobie zatem tylko wyobrazić, co czuli jego 10-letni piłkarze. Tym bardziej, że finalistów na płytę boiska wyprowadzali prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniew Boniek oraz trener reprezentacji, Jerzy Brzęczek. – Już po wygranym finale śmialiśmy się, że są tylko trzy drogi, aby trafić na Stadion Narodowy. Można być reprezentantem kraju, zagrać w finale Pucharu Polski lub też osiągnąć sukces w turnieju „Z podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Chłopcy jedną z tych dróg już pokonali. Teraz przed nimi dwie pozostałe – śmieje się szkoleniowiec drużyny z SP 78, który podobnie jak jego asystent, Łukasz Schalotten, na co dzień jest także trenerem w Akademii Lecha.

Tam też gra pięciu zawodników z jego drużyny. – Mamy to szczęście, że chłopcy często ze sobą trenują. W szkole mamy dziesięć godzin zajęć, w tym sześć specjalistycznych. Do tego wspomniana piątka ma okazję trenować ze sobą w Lechu. Dwóch innych naszych graczy to reprezentanci Canarinhos Skórzewo, a kolejny broni barw Wielkopolski Komorniki – wylicza Piotr Mydlikowski. W turniejowej rywalizacji tę grupę wsparł dodatkowo Hubert Janyszka, który nie jest uczniem SP 78. – Regulamin na to pozwala, aby w razie potrzeby dokooptować do drużyny jednego, a nawet dwóch takich zawodników – wyjaśnia szkoleniowiec.