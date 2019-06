Zatrzymano właścicielkę firmy, w której pracował Ukrainiec. Jego ciało znaleziono między Wągrowcem a Skokami [ZDJĘCIA, FILM]

Po analizie wszystkich informacji oraz uzgodnieniach poczynionych z prokuratorami policjanci zdecydowali o zatrzymaniu właścicielki firmy. Kobieta trafiła do policyjnego aresztu - informuje Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.

Policjanci ustalili, że w upalny dzień mężczyzna zasłabł podczas pracy i stracił przytomność. Gdy inni pracownicy zawiadomili właścicielkę, ta zabroniła wzywać karetkę pogotowia i nakazała wszystkim iść do domu. Potem okazało się, że nieprzytomny mężczyzna zniknął z terenu zakładu. Nie pojawił się także w domu, w którym mieszkał. W dziwnych okolicznościach zniknął również jeden z Ukraińców, który z nim mieszkał i pracował.

- Okazało się, że był to 36 letni obywatel Ukrainy. Pracował w zakładzie produkującym trumny, niedaleko Nowego Tomyśla.

Tak jak informowaliśmy był to obywatel Ukrainy, który przyjechał do pracy w Polsce. Pracował na południu Wielkopolski, dokładnie w okolicy Nowego Tomyśla.

Potwierdziły się nasze ustalenia co do narodowości oraz miejsca pracy mężczyzny, którego ciało znaleziono między Wągrowcem a Skokami.

Policjanci rozpoczęli jednocześnie poszukiwania Ukraińca, który zniknął z zakładu. - Znaleźli go po kilku dniach w Łomży, w jednym z hosteli.

Dowody i inne materiały informacyjne, które trafiły w ręce prokuratorów dały podstawę do przedstawienia właścicielce zakładu zarzutu nieudzielenia pomocy nieprzytomnemu mężczyźnie. Został jej także ogłoszony zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. Grozi jej za to kara do 5 lat więzienia. Podobna kara grozi zatrzymanemu obywatelowi Ukrainy, który znając okoliczności zdarzenia, ukrywał się i zatajał informacje utrudniając w ten sposób śledztwo - wyjaśnia policjant.

