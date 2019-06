"Zawód położna" Leah Hazard. Witajcie w świecie cudów i zdruzgotanych marzeń [recenzja]

[patronat NaM]

Amerykanka Leah Hazard, autorka książki "Zawód położna. Zapiski z dyżurów", to kobieta niezwykła. Studiowała na Harvardzie, później skończyła studia reżyserskie w Wielkiej Brytanii i pracowała w szkockim oddziale BBC. Jej powołaniem, a może nawet misją, była jednak zupełnie inna praca. Po urodzeniu pierwszej córki Leah porzuciła karierę w telewizji, aby pomagać rodzącym kobietom. Zdobyła kwalifikacje dyplomowanej położnej i od kilku lat pracuje w państwowym szpitalu w Szkocji.

Na swojej drodze spotkała tysiące kobiet w ciąży, pochodzących z różnych krajów, kultur, warstw społecznych... Nastolatek, uchodźczyń, ofiar handlu ludźmi i tych, których narządy rodne zostały okaleczone na skutek praktyk religijnych... Teraz postanowiła napisać do nich swego rodzaju list miłosny. Bo jak mówi: każda kobieta, którą się opiekowała - czy to wystraszona "pierwiastka", czy doświadczona "wieloródka", czy wreszcie imigrantka, której wstrząsająca historia gwałtu chwytała za gardło - zasługuje na to, by złożyć jej hołd. Wszystkie one nauczyły ją bowiem, co tak naprawdę znaczy być człowiekiem: dawać i otrzymywać miłość, pokonywać niewyobrażalne przeszkody, z godnością przyjmować stratę i porażkę.

Leah Hazard składa też w tej książce hołd swoim koleżankom po fachu, które często z wielkim poświęceniem, w niewydolnym systemie, oddają się tej ważnej i trudnej pracy. Bez snu przez dwadzieścia godzin. Bez jedzenia przez dziesięć godzin. Na oddziale pełnym rodzących kobiet, gdzie jak nigdzie indziej mistyka cudu życia, radość i wzruszenie mieszają się z bólem, przerażeniem rodzących, fizjologią i zwykłą, niezbyt estetyczną prozą życia. "Poród to zawsze ryzyko - pisze Hazard - fizjologiczna, rosyjska ruletka, ale każda położna ma nadzieję, że akurat ją kula ominie".