Zintegrowany System Kwalifikacji w Poznaniu

Sławomir Szymczak, doradca regionalny ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji:

- Zintegrowany System Kwalifikacji to jest pewnego rodzaju zbiór różnych regulacji, wprowadzonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015, który ma za zadanie porządkować cały rynek kwalifikacji, który mamy w Polsce. Jest to niesamowicie trudne zadanie, biorąc pod uwagę, że na polskim rynku jest niezliczona ilość kwalifikacji i trzeba faktycznie odnaleźć te, które coś znaczą, które mają dobrą jakość Polska, jak i inne kraje UE, poszła za zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie i tworzy własny system kwalifikacji. Podobne ramy kwalifikacji istnieją już w 150 krajach na świecie. Nie istnieje jeden globalny system kwalifikacji na świecie. System, który tworzymy w Polsce jest podobny do systemów kwalifikacji w wielu innych krajach.

- Bez względu na to gdzie się uczymy, czy w szkole, czy w pracy, samodzielnie w domu, online, nabywamy różne kompetencje, a Zintegrowany System Kwalifikacji umożliwia nam ich potwierdzenie, czyli uzyskiwanie konkretnych kwalifikacji Oczywiście najprostszą drogą sprawdzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych jest szkoła, czyli edukacja formalna. Jednak bardzo wielu atrakcyjnych rzeczy uczymy się poza nią. By móc potwierdzić to oficjalnie i by taki certyfikat był wiarygodny, państwo polskie stworzyło Zintegrowany System Kwalifikacji. Każdy Kowalski, który zechce potwierdzić swoje umiejętności może w ramach tego systemu, udać się do właściwiej instytucji certyfikującej i potwierdzić to, że ma wiedzę, umiejętności z bardzo różnych obszarów. Dziś pracodawcy nie pytają nas, jaką szkołę ukończyliśmy, tylko co potrafimy. System ten ma służyć każdemu z nas. Byśmy umieli i mogli potwierdzać zdobywane umiejętności. Nasze kwalifikacje, zdobywane poprzez Zintegrowany System Kwalifikacji możemy także prezentować za granicą.

- Nasz system powstał nie tylko z potrzeb pracowników, ale przede wszystkim pracodawców, którzy jako pierwsi zaczęli się zgłaszać do nas w 2017 roku, że potrzebują osób z odpowiednimi kwalifikacjami. Pierwszą kwalifikacją, włączoną do systemu, było więc montowanie stolarki budowlanej, zasugerowaną przez producentów okien. To pokazuje, jak oddolnie biznes poszukuje pracowników, jak najlepiej przygotowanych. Oczywiście mówi się o tym, że pracodawcy sami są w stanie przygotować swoich pracowników do pracy w ich firmach, ale o ile szybciej, taniej jest dla przedsiębiorców, gdy osoba która do nich przychodzi ma już pewien zasób kwalifikacji, najlepiej zbliżony do tego, co będzie wykonywać.

Jakie kwalifikacje możemy potwierdzać w ramach tego systemu?

- Obecnie w systemie jest niespełna 9700 kwalifikacji, ale możemy potwierdzać umiejętności praktycznie z każdej branży, nawet takie, które jako społeczeństwo wymyślimy, o ile oczywiście taka kwalifikacja zostanie wcześniej włączona do systemu. Taka kwalifikacja musi być potrzebna społecznie i gospodarczo.

Pozyskanie kwalifikacji ile będzie mnie to kosztowało?

- Kwoty egzaminów ustalane są przez instytucje certyfikujące i są na bardzo różnym poziomie. W wielu przypadkach to rząd kilkuset złotych. Natomiast, co ważne, musimy brać po uwagę, że to rzeczywisty koszt samego egzaminu, a więc w tej kwocie zawarte są też materiały, które są w trakcie egzaminów wykorzystywane, czy wynagrodzenie asesorów, egzaminatorów Jest to wtedy jedyny koszt, który ponosimy. Nie jesteśmy zobowiązani do ponoszenia kosztów związanych z uczestniczeniem w kursie czy szkoleniu, tym bardziej jeśli czegoś sami się nauczyliśmy.

- W ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji współpracuje z nami wiele instytucji. Z mocy ustawy, w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, czyli inaczej takiej ogólnopolskiej bazie kwalifikacji, są wszystkie uczelnie wyższe, szkolnictwo zawodowe i kilkadziesiąt instytucji prywatnych, mających status instytucji certyfikującej. Oprócz tego w systemie są jeszcze kwalifikacje uregulowane, za wprowadzenie których odpowiedzialni są właściwi ministrowie (np. egzamin na prawo jazdy) oraz kwalifikacje nadawane przezizby rzemieślnicze, ponieważ system ma spajać wszystkie możliwe ścieżki zdobywania kwalifikacji – zarówno edukację formalną, pozaformalną, jak i uczenie się nieformalne.



Jan Kosmowski, doradca regionalny ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji:

Jakie działania są prowadzone w regionie?

- Przede wszystkim zajmujemy się rozpowszechnianiem wiedzy na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W związku z tym kontaktujemy się zarówno z przedsiębiorcami, przedstawicielami oświaty, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy czy organizacji pozarządowych i instytucji otoczenia biznesu. Chcemy dotrzeć do wszystkich grup, które mogą być zainteresowane łączeniem edukacji i rynku pracy. M. in. prowadzimy seminaria regionalne, do tej pory zorganizowaliśmy już 14 takich spotkań: w Poznaniu, Koninie, Pile, Lesznie. Chętnie angażujemy się też w wydarzenia, na które zapraszają nas nasi partnerzy. Prowadzimy także spotkania indywidualne. Na nich z jednej strony opowiadamy o systemie, z drugiej odpowiadamy na pytania dotyczące ZSK. Seminaria są bezpłatne.

- Jednym z partnerów, którzy współpracują przy realizacji Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jest Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich.

Krzysztof Świerk, dyrektor ZSR CKP w Kaczkach Średnich:

Szansa dla oświaty płynąca z ZSK:

- Widzę dużą szansę w kwalifikacjach rynkowych, tworzonych w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na to, by uzupełniały system oświaty. By uczniowie mogli zdobywać umiejętności, które będą dużo bardziej elastycznie dopasowane do rynku. We współpracy z pracodawcami możemy tworzyć kwalifikacje, odpowiadające potrzebom rynku dzisiaj i w przyszłości.

- System nauki i szkolnictwa wyższego jest bardziej elastyczny, natomiast system oświaty już mniej. Zgłoszenie nowego kierunku kształcenia zawodowego to proces, który wymaga decyzyjności, na którą czeka się od roku do dwóch lat. Uruchomienie nowego kierunku to znowu okres roku. Potem trzeba go rozpromować wśród naszych uczniów, przygotować się. I gdy tak sobie wszystko zsumujemy to od pomysłu do pojawienia się pierwszych absolwentów nowego kierunku, którzy pojawią się na rynku pracy minie 5-6 lat. A to jest już zbyt późno. Stąd też kwalifikacje rynkowe dają możliwość uelastycznienia kierunków, które już istnieją w kształceniu zawodowym i dopasowanie ich do potrzeb rynku regionalnego.