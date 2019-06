Zmieniamy Wielkopolskę - Ruszyły prace związane z budową sieci kanalizacyjnej na wioskach

Ruszyły prace związane z budową sieci kanalizacyjnej w Strzyżewie i Perzynach

W roku 2018 wybrana w drodze przetargu nieograniczonego firma tj. Arenella sp. z o.o. z siedzibą w Strawczynku dokonała montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kWp na terenie oczyszczalni ścieków w gminie Zbąszyń. Obecnie oczyszczalnia ścieków korzysta już z zamontowanej instalacji. Wykorzystywanie energii z przedmiotowej instalacji powoduje oszczędności w kosztach ponoszonych za dostawy energii, ale także przyczynia się do oszczędnego gospodarowania zasobami i promocji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Do realizowania w latach 2019 – 2020 pozostał najważniejszy element projektu czyli budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Łączna długość sieci kanalizacyjnej planowana do budowy w ramach projektu wynosi 17 867 m, w tym (kanalizacja grawitacyjna – 9 632 m, kanalizacja tłoczna – 8 235 m), natomiast liczba przepompowni planowana do budowy to 12 sztuk. W ramach poszczególnych miejscowości zakres inwestycji będzie następujący: Nowy Dwór: sieć o długości 4110 m (rurociąg grawitacyjny – 2090 m, tłoczny – 2020 m), przepompownie – 3 sztuki; Perzyny: sieć o długości 6873 m (rurociąg grawitacyjny – 4112 m, tłoczny – 2761 m), przepompownie – 6 sztuk; Strzyżewo: sieć o długości 6884 m (rurociąg grawitacyjny – 3430 m, tłoczny – 3454 m), przepompownie – 3 sztuki. Dzięki budowie sieci kanalizacji sanitarnej podłączonych zostanie 1124 nowych użytkowników (RLM), w tym w miejscowości Nowy Dwór – 205 RLM, Perzyny – 429 RLM i Strzyżewo – 490 RLM.