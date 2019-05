Znak CE i znak B dla wyrobów budowlanych po zmianach przepisów (2019)

Przepis ten został zmieniony w dniu 13 czerwca 2018 rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Co oznacza to w praktyce ? Oznacza że od 30 czerwca 2019 wyroby, które nie były wyrobami budowlanymi nagle nimi się stają i należy oznakować je znakiem budowlanym B. Oznacza to także zmiany w krajowych systemach oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.

Niestety zmianą przepisów, polski ustawodawca skomplikował życie polskim przedsiębiorcom i stworzył im dodatkową przeszkodę w konkurowaniu z krajami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jakich wyrobów dotyczą zmiany po 30 czerwca 2019 ? Zmiany dotyczą na przykład (wymieniono najważniejsze przykłady):

· Okuć budowlanych do zastosowań poza oddzieleniami przeciwpożarowymi i na drogach ewakuacyjnych – wyroby umieszczono w 3 krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych. Należy pamiętać, że jeszcze nie dawno wyroby nie stanowiły wyrobu budowlanego.

· Wyrobów do wentylacji i klimatyzacji czyli wyrobów do rozprowadzania i rozdziału powietrza: przewody i rury wentylacyjne, przepustnice, zasuwy, nawiewniki, wywiewniki, czerpnie, wyrzutnie, odciągi, zamknięcia, pustaki wentylacyjne. Wyroby w zależności od zastosowania umieszczono w 1, 3, 4 krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych. Należy pamiętać, że jeszcze nie dawno wyroby nie stanowiły wyrobu budowlanego.

· Wyroby do ochrony przed korozją metali i korozją biologiczną, w skład których wchodzą wyroby, jak i zestawy powłokowe do ochrony przed korozją konstrukcji metalowych, oraz wyroby i zestawy do ciśnieniowej i bezciśnieniowej impregnacji penetracyjnej konstrukcji drewnianych zabezpieczające przed korozją biologiczną. Wyroby w zależności od zastosowania umieszczono w 1, 3, 4 krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości

właściwości użytkowych. Należy pamiętać, że jeszcze nie dawno wyroby nie stanowiły wyrobu budowlanego.

· Balustrady i poręcze chroniące przed upadkiem. Wyroby w zależności od zastosowania umieszczono w 1, 3, 4 krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych. Należy pamiętać, że jeszcze nie dawno wyroby nie stanowiły wyrobu budowlanego.

· Beton towarowy. Wyroby w zależności od zastosowania umieszczono w 2+ lub 4 krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych. Należy pamiętać, że jeszcze nie dawno wyroby nie stanowiły wyrobu budowlanego.

