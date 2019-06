Znamy zwycięzców Biegu Czerwca '56: Przemysław Lasoń i Marta Marczyńska najszybsi w Biegu Lotto Poznański Czerwiec '56 [ZDJĘCIA]

Rywalizacja na odwróconej trasie w stosunku do ubiegłego roku, czyli z ulicy Gajowej do bramy HCP na ul. 28 Czerwca 1956 r., rozpoczęła się z małym poślizgiem. Ze względów bezpieczeństwa start opóźniono o 20 minut. – Myślę, że odwrócenie trasy to dobry pomysł, bo trasa stanie się szybsza i będzie też swego rodzaju nowością dla uczestników. Mój rekord trasy na pewno będzie więc mocno zagrożony – mówił przed niedzielnym biegiem Przemysław Walewski, ubiegłoroczny zwycięzca.

Jego słowa sprawdziły się w stu procentach, bo szybciej od niego pobiegła pierwsza czwórka biegaczy, a zwycięzca miał czas lepszy o ponad minutę. Wygrana Lasonia nie była niespodzianką, bo 29-latek pochodzący z Radomska ma już na swoim kilka prestiżowych triumfów.

