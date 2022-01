0 proc. VAT na żywność. Sprawdź, które produkty potanieją od lutego. Obniżka VAT-u na żywność z 5 do 0 proc.

0 proc. VAT na żywność. Obniżka od 1 lutego

- Do 0% obniżamy VAT na podstawowe produkty spożywcze. Dzięki temu miesięcznie w portfelu każdej rodziny zostanie ok. 45 zł - zapowiada premier. Zmiana w podatku ma obowiązywać od 1 lutego na 6 miesięcy, czyli do końca lipca 2022 roku.

Przypomnijmy, że opublikowany kilka dni temu przez Główny Urząd Statystyczny wskaźnik cen towarów i usług (czyli wskaźnik inflacji) w przypadku żywności i napojów bezalkoholowych wyniósł aż 8,6% rok do roku. Średnio o tyle więcej płaciliśmy za jedzenie w grudniu 2021 w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej.