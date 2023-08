1,5-metrowy pyton zauważony w nocy na ulicach Poznania

Pełzający ulicą Różaną wąż został złapany przez strażników miejskich.

- Dzisiaj w nocy otrzymaliśmy zgłoszenie o wężu, który pełzał przy zabudowaniach ulicy Różanej. Ponieważ Referat Ekopatrol pracuje od godz. 6.00 do godz. 22.00 interwencję realizowali strażnicy Referatu Interwencyjno-Drogowego. W efekcie strażnicy węża zdołali umieścić w plastikowym kontenerze do transportu niewielkich zwierząt i przekazali go do Ekopatrolu. Gad zostanie przekazany pod czasową opiekę wolontariusza współpracującego ze Strażą Ochrony Zwierząt