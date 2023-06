1 czerwca ruszyły bezpłatne szczepienia przeciw wirusowi HPV. "Szczepionka jest bezpieczna i skuteczna"

Damian Bogusławski, ojciec pierwszego zaszczepionego w czwartek w Pile dziecka, powiedział, że decyzja o szczepieniu była decyzją przemyślaną, odpowiedzialną i wspólną - podjętą razem z synem.

- Szczepionka jest bezpieczna i skuteczna. Dziś nasz syn dołączył do swojej siostry, która była zaszczepiona w ub. roku w ramach programu gminnego. Co jest najważniejsze - szczepionka zabezpiecza nie tylko dziewczynki, ale również i chłopców, bo ten wirus, co należy podkreślić, nie jest wirusem nowym - powiedział. Dodał, że „decyzja o szczepieniu u nas to nie było czy, a tak naprawdę kiedy naszego syna mamy zaszczepić”.