10 drobnych zmian, które pomogą ci odnaleźć równowagę w Nowym Roku

Jak poprawić jakość swojego życia? Co zrobić, żeby mieć poczucie harmonii i równowagi? Zobacz, co pomoże Ci zacząć Nowy Rok w lepszej formie.

Jak odnaleźć równowagę i harmonię w Nowym Roku? Co zrobić, aby poprawić jakość swojego życia? Podpowiadamy, jak o siebie zadbać, żeby mieć poczucie, że robimy coś dla siebie.

Styczeń to czas przemyśleń i noworocznych postanowień. W tym okresie przychodzi moment refleksji nad minionym rokiem. Wiele osób zastanawia się, co zmienić w swoim życiu, aby poprawić jego jakość i czerpać z niego więcej satysfakcji. Często zapominamy jednak o tym, że tylko holistyczne podejście do zmian pomoże wprowadzić je na trwałe. Aby osiągnąć sukces, warto zacząć od małych rzeczy.

Unikaj pułapek diety

Wśród noworocznych postanowień często pojawia się to związane ze zrzuceniem zbędnych kilogramów. Nie ma nic złego w chęci posiadania zgrabnej sylwetki, ale warto pamiętać o tym, że odpowiednia dieta to nie wszystko. Warto także zwrócić uwagę na to, w jakich okolicznościach spożywamy posiłki, jak szybko przeżuwamy jedzenie i czy nie jemy w stresie. Nawet po ograniczeniu ilości spożywanych pokarmów dieta może nie przynieść oczekiwanego rezultatu, jeśli nie zadbamy o spokój w trakcie konsumpcji. Na czas jedzenia najlepiej jest odłożyć telefon i wyłączyć komputer tak, aby móc w pełni odciąć się od bodźców, które rozpraszają nas na co dzień.

Zadbaj o regularną aktywność fizyczną

Warto również zatroszczyć się o to, aby każdego dnia się ruszać. Nie każdy wie, że u podstawy piramidy żywieniowej, rekomendowanej m.in. przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, znajduje się aktywność fizyczna, a nie produkty spożywcze.

Dobrym rozwiązaniem dla osób, które do działania motywują osiągane wyniki, są aplikacje do monitorowania swoich osiągnięć. Na rynku dostępnych jest bardzo dużo tego typu narzędzi. Mierzą one ilość spalonych kalorii, zrobionych kroków czy przebytych kilometrów. Nie trzeba kupować inteligentnej opaski czy smartwatcha, żeby otrzymywać informacją zwrotną. Ruch można monitorować automatycznie, po wyrażeniu odpowiednich zgód na urządzeniu mobilnym, np. w Google Fit. Aplikacja wykryje rodzaj aktywności wykonywanej w ciągu dnia i przygotuje zestawienie z podsumowaniem.

Monitoruj sen

Niektórzy rekomendują, aby zmiany w swoim życiu rozpocząć od zadbania o odpowiednią ilość snu. Na rynku dostępne są liczne narzędzia i urządzenia do monitorowania snu. Taką opcję mają wbudowane smartwatche, ale można także pobrać aplikację, dzięki której sprawdzimy, jak długo przebywamy w poszczególnych fazach snu, np. Monitor snu. (Niestety w tym przypadku smartfon powinien znajdować się w pobliżu śpiącej osoby, co nie jest dobre dla higieny snu.)

Nie wymagaj od siebie zbyt wiele

Kolejnym błędem, który często popełniają osoby z noworocznymi postanowieniami, jest zbyt wymagające podejście do samego siebie. Jeżeli poprzeczka zostanie podniesiona zbyt wysoko, ciężko będzie wcielić swoje plany w życie. Zmiany warto zaczynać od małych kroków. Zobacz 10 rzeczy, które pomogą Ci żyć w harmonii i zgodzie ze sobą.

