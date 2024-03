10 lat minęło jak jeden dzień! Tak wyglądał Poznań w 2014 roku. Dużo się zmieniło? Zobacz archiwalne zdjęcia Weronika Błaszczyk

Czy dziesięć lat to dużo? Mogłoby się wydawać, że nie, jednak przez ten czas wiele może się zmienić! Widać to doskonale na zdjęciach Poznania sprzed dekady! Przez ten czas w mieście zdążyły się pojawić nowe budynki i obiekty, a niektóre uległy zniszczeniu. Co dokładnie się zmieniło? Sprawdź archiwalne zdjęcia z 2014 roku!