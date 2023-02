10 najbardziej niezwykłych muzeów iluzji w Polsce. Latający dom, gigantyczny kalejdoskop, labirynt luster w klimacie disco i inne cuda Redakcja

Muzea iluzji to miejsca, w których rzeczywistość zdaje się działać na innych prawach, nasze zmysły okazują się zawodne, a umysły płatają nam figle. Niesamowite atrakcje, triki i magiczne sztuczki sprawiają, że wizyta w muzeum iluzji to zabawa dla całej rodziny. Zebraliśmy dla Was 10 najciekawszych, najdziwniejszych i najbardziej zaskakujących muzeów iluzji w Polsce. Sprawdźcie, jakie atrakcje oferują. Szymon Starnawski /Polska Press, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (27 zdjęć)

Wizyta w muzeum iluzji to prawdziwa wyprawa do krainy magii. Pomysłowe złudzenia i sztuczki magiczne potrafią wprowadzić w błąd nasze zmysły i sprawić, że poczujemy się jak w innym wymiarze, pełnym niespodzianek i zabawy. Zebraliśmy dla Was 10 najbardziej niezwykłych muzeów iluzji z całej Polski. Gdzie są, jakie atrakcje proponują, ile kosztują bilety? Zapraszamy do galerii – to gotowa lista pomysłów na pełen magii i cudów weekend z całą rodziną.