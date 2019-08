10 najgorszych pomysłów na wieczór kawalerski. Tego nie róbcie pod żadnym pozorem!

Nieodłącznym elementem przygotowań do ślubu jest wieczór kawalerski. Obowiązek jego zorganizowania przypada świadkowi - i nie jest to wcale proste zadanie. Na jakie rozrywki postawić, by wszyscy uczestnicy dobrze się bawili, zaś dla przyszłego pana młodego był to niezapomniany czas? Oczywiście wiele zależy od danego grona i upodobań - miłośnicy trekkingu mogą udać się do górskiej chatki, zaś wielbiciele szybkiej jazdy - na gokarty. Warto jednak sprawdzić, jakie atrakcje na pewno się nie sprawdzą, lub które z nich wymagają przygotowania planu B. Zobaczcie zestawienie najgorszych pomysłów, które z pewnością przyczynią się do zapamiętania tego wieczoru na długo - niekoniecznie w pozytywnym sensie.

