10 najlepszych atrakcji Polski zdaniem czytelników portalu „The Guardian”. Które miejsca zachwyciły turystów z całego świata?

Co najbardziej warto zobaczyć w Polsce? Czytelnicy „Guardiana” wskazali swoje typy

Nie tylko Kraków, Wieliczka i Gdańsk. 10 najlepszych polskich atrakcji oczami cudzoziemców

Okazuje się, że zagraniczni goście coraz częściej zapuszczają się do innych miejsc w Polsce, niż tylko Kraków z Wieliczką czy Gdańsk. W galerii poniżej znajdziecie nowe zestawienie 10 najlepszych atrakcji Polski zdaniem czytelników portalu „The Guardian”. To miejsca związane z przyrodą, architekturą, sztuką, a nawet kulinariami. Kilka pozycji może was zaskoczyć!