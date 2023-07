10 najpiękniejszych sal weselnych w Wielkopolsce. Tu zorganizujesz ślub marzeń

Dokładny adres: Jarosławki 3 63-130 Jarosławki To klimatyczne miejsce idealne jest do dużych wesel i szalonych Par. Tutaj sprawdzi się wygodne obuwie. Obiekt dysponuje przepięknym Dworem w którym zazwyczaj odbywają się przygotowania. Liczba Gości weselnych Ceglarnia dysponuje dwoma przestrzeniami do zorganizowania swojego wesela. Sala zmieści do 90 osób, natomiast stodoła aż 250 osób. Noclegi Ceglarnia posiada miejsca noclegowe. Ślub w plenerze Możliwe jest zaaranżowanie przestrzeni wokół Ceglarni do ślubu plenerowego lub humanistycznego.

Natalia Szewczyk