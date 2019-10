10 popularnych i zaskakujących mitów na temat raka piersi

Rak piersi jest najczęściej diagnozowanym nowotworem złośliwym wśród kobiet – zarówno w Polsce, jak i na świecie. Stanowi on ok. 23 proc. zachorowań na nowotwory u kobiet, co czyni go najczęstszą, ginekologiczną chorobą nowotworową na całym globie. Co ważne, w ostatnich 25. latach współczynnik zachorowań na raka piersi wzrósł aż o 30 proc., w tym zwłaszcza w krajach rozwiniętych. Sprawdź, 10 popularnych mitów na temat raka piersi!

123rf.com