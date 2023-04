100-milonowy pasażer Kolei Wielkopolskich! Biało-czerwone pociągi kursują od 12 lat Paweł Antuchowski

Punktualnie o 14, na peronie nr 8 poznańskiego dworca głównego powitano 100-milonowego pasażera Kolei Wielkopolskich. Nie była to jednak jedna osoba, a jedna z kilkuset osób podróżujących tego dnia pociągiem do Gniezna. Zostały one obdarowane voucherami. Drużyny konduktorskie na pokładach innych wielkopolskich pociągów rozdały kolejne 1000 voucherów o wartości 20 złotych na zakup biletów na przejazd pociągami Kolei Wielkopolskich.