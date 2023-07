100 mln zł przeznaczono na modernizacje szkół w Poznaniu

W ramach Programu Olimpia - budowy przyszkolnych hal sportowych - Poznań złożył wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie budowy hali sportowej w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Dąbrówki przy ul. Żeromskiego. W przypadku zakwalifikowania go do dofinansowania, rozpoczęcie prac nastąpi w 2024 roku.

UMP