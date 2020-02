100 nietypowych imion, jakie w 2019 r. nadano dziewczynkom urodzonym w Polsce

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem rodzice mogą nadać swojemu dziecku dowolne imię, które nie powinno być ośmieszające i wskazywać na płeć. Trudno jednak jednoznacznie określić, co to znaczy, że dane imię jest ośmieszające. Interpretacja należy do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który może nie udzielić zgody na wybrane przez rodziców imię. Organem pomocniczym jest Rada Języka Polskiego, do której można skierować prośbę o zaopiniowanie danego imienia.

Co roku w Polsce rejestruje się dzieci o niecodziennych, rzadkich imionach. Przybywa zwłaszcza tych inspirowanych popkulturą jak Neo, Elza czy ostatnio Geralt.