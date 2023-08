11 najbardziej niesamowitych atrakcji Lanzarote. Cud natury, który zachwycił Pedro Almodovara, podwodne muzeum, krajobraz jak z Marsa i inne

Wyspy Kanaryjskie to idealny kierunek na wakacje, jeśli kochacie słońce, piasek i morze. Ale którą wyspę wybrać na pobyt? Na szczególną uwagę na pewno zasługuje Lanzarote – wyspa, która może was zaskoczyć swoimi krajobrazami i atrakcjami. Wybraliśmy 11 wyjątkowych atrakcji Lanzarote w sam raz na niezapomniany urlop czy wakacje. Przekonajcie się, co najbardziej warto zobaczyć i zrobić na tej unikalnej wyspie.

Wyspa Lanzarote ma idealny klimat na wakacje

Wyspy Kanaryjskie są pełne niezwykłych krajobrazów i ciekawych atrakcji, ale Lanzarote naprawdę potrafi zaskoczyć. Poznajcie 11 najbardziej niezwykłych atrakcji wyspy, od sali koncertowej wyciętej w tunelu lawowym po jedyne na świeci podwodne muzeum. Balate Dorin, iStock / Getty Images Plus, zdjęcie ilustracyjne Lanzarote to jedna z hiszpańskich Wysp Kanaryjskich. Leży u zachodnich wybrzeży Afryki, ok. 125 km od brzegów Maroka. Tutejszy klimat jest bardzo przyjemny, niezbyt gorący, określany jako „wieczna wiosna” (podobnie jak klimat Madery). Temperatura latem wynosi średnio 24 stopnie Celsjusza, zimą ok. 18 stopni. Deszcz pada bardzo rzadko – Lanzarote to dobry kierunek na wakacje dla osób spragnionych słońca i niezwykłych widoków, ale nieprzepadających za upałami.

Na Lanzarote nie ma wielkich kurortów turystycznych. Wyspa zachowała swój autentyczny charakter, a rybackie wioski uroczą architekturę. Możecie tu odpocząć od zgiełku i tłumów, cieszyć się pogodą i niesamowitymi wulkanicznymi krajobrazami. Nie znaczy to jednak, że na Lanzarote nie ma atrakcji. Wprost przeciwnie – jest ich bardzo wiele, niektóre wprost zaskakujące, a my wybraliśmy 11 niesamowitych miejsc, które warto odwiedzić w czasie urlopu lub wakacji na wyspie. Przekonajcie się, dlaczego to właśnie Lanzarote jest najbardziej zaskakującą wyspą Kanarów. Wyspa Lanzarote na mapie: Czytaj też: 7 najpiękniejszych atrakcji Wysp Kanaryjskich dla miłośników przyrody. Te miejsca naprawdę stworzyła matka natura

11 najlepszych atrakcji Lanzarote. Niesamowite miejsca, które was zaskoczą

Turyści odpoczywający na Lanzarote nie mogą narzekać na brak zajęć. Można pływać z delfinami, żeglować na katamaranie, jeździć jeepami po zboczach wulkanów, śmigać na rowerach lub na koniach.

Na turystów czeka też wiele atrakcji wartych odwiedzenia, od cudów natury po niezwykłe dzieła słynnego architekta, Cesar Manrique. To właśnie on zaprojektował w drugiej połowie XX w. wiele miejsc, które możecie dziś odwiedzić, zwiedzając Lanzarote. Manrique łączył architekturę z naturą i chętnie wybierał nietypowe miejsca do swoich projektów, jak np. podziemne tunele lawowe. Wiele jego projektów i prac wydaje się aż niewiarygodne. Wybraliśmy dla was 11 najlepszych atrakcji Lanzarote, które was zaskoczą i zachwycą. Są wśród nich: Cud natury, który uwiecznił na filmie Pedro Almodovar

Niesamowity ogród z 10 tys. egzotycznych roślin i jednym wiatrakiem

Spektakularne tunele lawowe, w których wycięto salę koncertową

Wulkaniczna plaża, uchodząca za najpiękniejszą w Hiszpanii

Wyspa u wybrzeży wyspy, gdzie znajdziecie święty spokój

Niesamowity krajobraz jak z Marsa

Jedyne na świecie podwodne muzeum dla nurków

Najlepsza na Lanzarote atrakcja dla dzieci

