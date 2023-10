12-letni muzyk zostawił skrzypce na przystanku autobusowym. Ktoś je przywłaszczył

Skrzypce zostawione na przystanku

- Tego poranka chłopiec jechał do szkoły w Poznaniu i wsiadając do autobusu na przystanku w Przeźmierowie zapomniał zabrać skrzypce z ławki. Po chwili zorientował się, że nie ma ich ze sobą i wysiadł na następnym przystanku. Pobiegł w to miejsce, jednak już ich nie znalazł

Skrzypce odzyskane przez policję

Policjanci od razu zajęli się tą sprawą. Na podstawie zabezpieczonego monitoringu ustalili wygląd sprawcy. Te informacje zostały przekazane policjantom w terenie.

Po kilku godzinach st. sierż. Paweł Krauze, który jest dzielnicowym Posterunku Policji w Przeźmierowie po południu będąc na spacerze z rodziną z daleka na przystanku autobusowym rozpoznał podejrzewanego. Zgłosił swoje spostrzeżenia do dyżurnego i widząc, że mężczyzna szykuje się do odjazdu, wsiadał razem za nim do autobusu. Cały czas obserwował jego zachowanie, aż do przyjazdu patrolu.