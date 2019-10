12 praktycznych porad, jak nie marnować żywności!

16 października przypada Światowy Dzień Żywności, który został ustanowiony w 1979 roku przez FAO (Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa). Celem Dnia Żywności jest poszerzanie wiedzy i pogłębianie świadomości ludzi na ogólnoświatowe problemy dotyczące niedostatecznej podaży żywności, czyli ubóstwa, głodu i niedożywiania. Jednocześnie wskazuje się na ogromny problem marnowania żywności. Dane z badań przeprowadzonych przez Centrum Badań Opinii Społecznej (CBOS) w 2018 roku informują, że statystyczny Polak marnuje rocznie 235 kg żywności (ok. 19 kg miesięcznie), natomiast średnia ilość przypadająca na mieszkańca Unii Europejskiej to 173 kilogramy. Oznacza to, że rocznie ok. 2 tysiące złotych każdego Polaka trafia do kosza. Daje to Polsce 5. miejsce (na 28 krajów) w Unii Europejskiej, pod względem ilości wyrzucanego jedzenia. Dane z raportu przygotowanego na zlecenie Federacji Polskich Banków Żywności w 2018 roku wskazują, że pokarmem wyrzucanym w największych ilościach jest pieczywo, owoce, wędliny, warzywa i przetwory mleczne. Dlatego przedstawiamy, aż 12 praktycznych porad, które pomogą Ci zmniejszyć ilość wyrzucanego jedzenia! Sprawdź, czy znasz je wszystkie!

123rf