12 WBOT: Coraz więcej chętnych chce wstąpić w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej. "Odnotowujemy dość liczne wcielenia"

Coraz więcej chętnych chce wstąpić w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej

W ostatnich dniach otrzymaliśmy informację o dużym zainteresowaniu wstąpieniem do Wojsk Obrony Terytorialnej i o kolejkach do Wojskowych Komisji Uzupełnień. Przypomnijmy, że w naszym regionie funkcjonuje 12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej, w skład której wchodzi pięć batalionów:

Jak wygląda zainteresowanie wstąpieniem do 12 WBOT? Jak przekazała nam por. Anna Jasińska-Pawlikowska , oficer prasowy 12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej, od początku istnienia brygady nigdy nie narzekano na zainteresowanie służbą w szeregach wspomnianej brygady. Obecnie brygada liczy ok. 2700 żołnierzy .

- Odnotowujemy dość liczne wcielenia, co widać np. podczas naszych przysiąg wojskowych. Żołnierze służą we wszystkich pięciu batalionach 12 WBOT

Kto zgłasza się do służby w 12 Wielkopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej?

Do służby zgłaszają się osoby w różnym wieku. Jest to zarówno młodzież i nie tylko. Obecnie średnia wieku żołnierza to 33 lata.

- W tej chwili realizujemy projekt "Ferie z WOT", czyli standardowe szkolenie podstawowe, jakie prowadzą Brygady WOT w ciągu roku, jednak wykorzystujemy moment przerwy w nauce, więc w tej chwili znaczną część szkolących się stanowią pełnoletni uczniowie czy studenci

- dodała nasza rozmówczyni.

W tym gronie są nie tylko uczniowie czy studenci, ale również przedstawiciele różnych zawodów.