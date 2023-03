13 miejsc w Europie, w których możecie spotkać gwiazdy i celebrytów. Gdzie spędzają wakacje Madonna, Magda Gessler, Anna Lewandowska i inni?

Europejskie wakacje gwiazd. Rajskie plaże, luksusowe kurorty i imprezowe wyspy

Wiosna i lato to najlepsza pora na urlop gdzieś na słonecznym południu Europy. Jeśli do tego jesteście miłośnikami kina i show-biznesu, śledzicie życie gwiazd i celebrytów i z daleka rozpoznalibyście twarze swoich ulubionych aktorów lub sportowców, urlop czy wakacje w Europie to szansa na to, byście wreszcie spotkali swoich idoli.

Jak to zrobić? Najlepiej zaplanować własny wypoczynek tam, gdzie najchętniej spędzają wakacje gwiazdy i celebryci z Polski i świata. Przygotowaliśmy dla Was listę 13 wyjątkowych miejsc w Europie, gdzie sławni ludzie wypoczywają najchętniej. To rajskie plaże, bajeczne kurorty, niezwykłe wyspy i słynne miasta.

Czytaj też: 7 najpiękniejszych wysp Europy. Niektóre z nich znacie doskonale – dlaczego warto je odwiedzić? Relaks na piaszczystej plaży gwarantowany