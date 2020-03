13. PKO Poznań Półmaraton 2020 przełożony na 2021 rok. Jak odzyskać opłatę startową?

Oto oświadczenie organizatora biegu:

Powyższa decyzja podyktowana jest kilkoma czynnikami. Jednym z ważniejszych jest chęć kooperacji z innymi organizatorami biegów w Polsce, a co za tym idzie - nie dublowanie biegów w tych samych terminach. Rozważaliśmy termin 17-18 października 2020 r. jednak ze względu na odbywające się w tym samym terminie imprezy: 21. PKO Poznań Maraton, Mistrzostwa Świata w Półmaratonie w Gdyni oraz Półmaraton Królewski w Krakowie nie zdecydowaliśmy się na taki krok, by nie zmuszać biegaczy do wyboru pomiędzy tymi prestiżowymi imprezami biegowymi. Kolejnym ważnym powodem, który wpłynął na odstąpienie od organizacji Półmaratonu w terminie 17-18 października 2020, były prośby wielu biegaczy, które docierały do nas poprzez social media, maile oraz telefony, by właśnie nie organizować półmaratonu w takim terminie. Nasze biegi organizujemy dla zawodników, których głos jest dla nas ważny i zawsze, gdy to możliwe, bierzemy go pod uwagę, ponieważ każdy z biegaczy jest nieodłączną częścią Poznań Półmaratonu i Poznań Maratonu.