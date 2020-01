13. PKO Poznań Półmaraton – sprawdź, jak została wytyczona trasa tegorocznego biegu

Organizatorom 13. PKO Poznań Półmaratonu udało się utrzymać zeszłoroczny format trasy. Wśród biegaczy wywołała ona pozytywny odbiór, a co najważniejsze sprzyjała osiąganym przez zawodników życiówkom. Start i pierwsze 7 km prowadzić będzie ulicą Grunwaldzką, następnie biegacze będą kierować się na 3-kilometrowy odcinek ulicą Hetmańską, dobiegając do niej uprzednio przez ul. Jugosłowiańską, Ściegiennego i Arciszewskiego. Przed wiaduktem na ul. Hetmańskiej biegacze zbiegną w dół, kierując się do poznańskiego Dębca, z którego wbiegną na kolejną, długą, bo prawie 4-kilometrową prostą, prowadzącą do centrum miasta. Ostatnie 3 km to bieg przez ścisłe centrum miasta ul. Solną, al. Niepodległości, mostem Uniwersyteckim, Rondem Kaponiera. Meta czeka na biegaczy na Placu Marka na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Czas na trening!

Cykl treningowy przygotowujący do Półmaratonu biegacze mogą realizować indywidualnie korzystając z planów treningowych autorstwa Pawła Grzonki. Zostały one rozpisane na okres 12 tygodni. Trzy rodzaje planów pozwolą przygotować się do startu zarówno debiutantom, średnio zaawansowanym jak i zaawansowanym biegaczom. Rozkłady treningów znajdują się na stronie : https://halfmarathon.poznan.pl/strefa-zawodnika/plany-treningowe/.

Tym z kolei, których mobilizuje grupa organizatorzy zapraszają na treningi z ekipą biegową Night Runners, której spotkania regularnie odbywają się w kilku miastach w Polsce.

Ponadto w lutym i w marcu wraz z grupą biegową Kobiety Biegają, a następnie z Chrisem Kwaczem (On the move) – biegaczem znanym z promowania i motywowania do prowadzenia aktywnego trybu życia, zostaną zorganizowane treningi otwarte trasą Półmaratonu. Wybiegania będą doskonałą okazją do zapoznania się z profilem trasy, przetarciem przed startem dla debiutantów, a także szansą na przełamanie swoich barier i strachu przed startem wciąż niezdecydowanym i niezapisanym biegaczom.